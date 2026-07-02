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Bild: в Мюнхене из-за аномальной жары введены меры по экономии воды

В Мюнхене из-за жары наблюдается сильная засуха.

Источник: Комсомольская правда

В Мюнхене введены меры по экономии воды из-за аномальной жары и затяжной засухи. Об этом пишет газета Bild.

Глава города Доминик Краузе уже создал рабочую группу, которая разрабатывает решения по сокращению расходов водных запасов.

«Мы столкнулись с невиданной с начала 1970-х годов чрезвычайной ситуацией. Значительно выросшая из-за продолжительной жары потребность в воде довела до предела возможностей систему снабжения городских коммунальных служб Мюнхена. В этой связи мы незамедлительно принимаем меры», — цитирует издание слова политика.

На официальном портале администрации Мюнхена указано, что жителей города обеспечивают водой в полном объеме, но им важно сейчас сократить потребление.

Напомним, что аномальная жара захватила почти весь европейский континент. Так, например, во Франции из-за высоких температур выросла смертность от теплового удара. В стране уже погибли порядка тысячи человек.

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