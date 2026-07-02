Какое мороженое не навредит: советы эксперта по составу и нормам

Семейный нутрициолог Наталья Шипарева рассказала aif.ru, на что обращать внимание при выборе мороженого и как наслаждаться им без угрызений совести.
Главное, с чего стоит начать, — разобраться в видах мороженого. Молочное содержит не более 7,5% молочного жира, сливочное — от 8 до 11,5%, а пломбир начинается от 12% и может доходить до 20%. Парадоксально, но именно более жирное мороженое в ряде случаев оказывается предпочтительнее: молочный жир замедляет всасывание сахара, не давая уровню глюкозы резко подскакивать. А вот «облегчённые» варианты нередко становятся скрытой угрозой: недостаток жира там компенсируют сахаром и загустителями, из‑за чего после порции быстро возвращается чувство голода.
Важно следить и за формулировками на упаковке. Если видите надписи «молокосодержащий продукт» или «замороженный десерт», значит, молочный жир частично или полностью заменён растительным — это уже не классическое мороженое. Также насторожить должно обилие ароматизаторов, неестественно яркий цвет и подозрительно низкая цена: скорее всего, перед вами продукт с глубокой промышленной переработкой. Идеальный состав максимально лаконичен: цельное молоко, сливки, сахар, яичный желток, ваниль. Допустимы натуральные стабилизаторы — например, агар или желатин.
Цифры тоже заставляют задуматься: в одном стаканчике весом 100 граммов может быть от 18 до 25 граммов сахара, в эскимо — до 30 граммов, а в мороженом с топпингами — более 40. При этом Всемирная организация здравоохранения советует взрослым ограничиваться 25−50 граммами добавленного сахара в день. Получается, один десерт способен «съесть» половину или даже всю дневную норму. Неудивительно, что за лето среднестатистический россиянин съедает около 4 килограммов мороженого — а это примерно 800 граммов чистого сахара.
Есть нюансы и для особых случаев. Например, врачи иногда рекомендуют пломбир без добавок в первые сутки после операций на горле: холод помогает уменьшить отёк. Но при острой ангине мороженое противопоказано — оно может раздражать воспалённую слизистую.
Что касается детей, то до трёх лет мороженое лучше не давать: организм малыша ещё не готов к такой нагрузке. С трёх лет допустимо изредка предлагать молочное мороженое без наполнителей — порцией не больше 70 граммов и не чаще двух раз в неделю. Важно и то, как родители подают лакомство: если использовать его как награду или утешение, у ребёнка может закрепиться нездоровая связь «еда = эмоция».
Конечно, мороженое — не враг и не яд, а просто десерт, который стоит есть осознанно. Летние дни коротки, и лишать себя удовольствия не обязательно. Достаточно выбирать качественный продукт, следить за размером порции и помнить: лучший выбор — это честный пломбир без лишних «украшательств», а не обезжиренный вариант с избытком сахара.