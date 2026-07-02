Какое мороженое не навредит: советы эксперта по составу и нормам

Что касается детей, то до трёх лет мороженое лучше не давать: организм малыша ещё не готов к такой нагрузке. С трёх лет допустимо изредка предлагать молочное мороженое без наполнителей — порцией не больше 70 граммов и не чаще двух раз в неделю. Важно и то, как родители подают лакомство: если использовать его как награду или утешение, у ребёнка может закрепиться нездоровая связь «еда = эмоция».