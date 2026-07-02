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ВОЗ объявила об окончании вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius

Вспышка хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius завершилась, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X.

Источник: РБК

Вспышка хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius завершилась, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X.

По его словам, последний человек, контактировавший с подвергшимся воздействию вируса, завершил карантин, получил отрицательный результат теста и вернулся домой.

Гебрейесус уточнил, что новых случаев заболевания не фиксировали с 25 мая.

Число случаев заражения хантавирусом на MV Hondius к концу мая выросло до 13, трое умерли, сообщала ВОЗ. Новый случай тогда выявили в Испании среди пассажиров, находившихся на карантине.

18 мая лайнер MV Hondius прибыл в порт Роттердама. Члены экипажа сошли на берег в сопровождении медиков, а судно было отправлено на дезинфекцию.

ВОЗ отмечала, что вспышка была вызвана вирусом Андес — разновидностью хантавируса, для которой возможна ограниченная передача от человека к человеку при близком и длительном контакте.

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