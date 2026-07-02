Трое человек пострадали от удара дрона ВСУ по автобусу в Брянской области

В июне ВСУ также атаковали автобус в Брянской области. В салоне находилась детская футбольная команда из белорусского Гомеля, дети ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла жена одного из тренеров, которая сопровождала юных футболистов в поездке. Кроме этого, пострадало пятеро детей и трое взрослых. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку актом бандитизма и откровенным фашизмом.