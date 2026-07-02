Актёр Даниэль Вегас получил серьёзную травму на съемках: восстановление займет месяцы

На съёмках нового проекта актёр Даниэль Вегас серьёзно повредил плечо. Super стало известно, что у артиста диагностирован вывих сустава, хотя изначально он думал, что отделался ушибом. Ситуация оказалась гораздо серьёзнее, чем предполагалось.
«Звучит несерьёзно, пока сам не окажешься в такой ситуации. Скажу так: я всегда думал, что перелом — это худшее, что может случиться. Оказалось, вывих бывает куда коварнее», — поделился с изданием актёр.
По словам Вегаса, он бежал по неровной местности и случайно скатился с небольшого обрыва. Удар пришёлся именно на плечо, но вызывать скорую помощь сразу не стали — актёр продолжил работать через боль. Однако когда рука полностью онемела, медиков всё же вызвали.
Из-за травмы Даниэлю пришлось приостановить участие в нескольких проектах, поскольку он не может даже пошевелить конечностью. Врачи обнаружили у него особый синдром и надеются обойтись без хирургического вмешательства. Восстановление, по оценкам медиков, займёт около трёх месяцев, что сам артист называет космически долгим сроком.
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