Уголовное дело из-за миллионного долга по зарплате возбудил нижегородский СК

По итогам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре подчеркнули, что вопрос полного погашения задолженности перед работниками остается на особом контроле ведомства.