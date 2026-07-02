«Могла не доехать»: беременной калининградке с тяжёлой патологией помогли в перинатальном центре

Беременность была долгожданной и непростой. После получения квоты на ЭКО в январе 2025 года первая попытка оказалась неудачной, у женщины выявили тромбофилию и провели операцию по удалению полипа. Вторая подсадка в августе завершилась наступлением беременности, однако уже с первых недель возникла угроза выкидыша и тяжёлый токсикоз. На втором скрининге диагностировали полное предлежание плаценты с врастанием — состояние, которое сопровождается высоким риском кровотечений. На протяжении всех месяцев беременности они действительно происходили неоднократно.