В Татарстане открыли обновленный корпус Аксубаевской районной больницы

Терапевтический корпус Аксубаевской центральной районной больницы в Республике Татарстан открыли после масштабного обновления, сообщили в медучреждении. Работы организовали по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Специалисты отремонтировали фасады и внутренние помещения, заменили инженерные коммуникации, обновили кровлю и выполнили перепланировку с демонтажем части стен. Также смонтировали лифт. Всего в порядок привели 1702 кв. м помещений.
В здании оборудовали дополнительный вход, что позволило разделить потоки посетителей. Кроме того, изменилась функциональная структура корпуса.
Так, на первом этаже разместили отделение скорой помощи, противошоковую палату, а также кабинеты рентгена, УЗИ и ФГДС. Второй этаж заняло терапевтическое отделение. На третьем этаже сосредоточили хирургическую помощь: там находятся палата интенсивной терапии, операционный блок и хирургическое отделение.
Кроме того, для обновленного корпуса закупили современную мебель, в том числе многофункциональные кровати. Каждую палату оснастили индивидуальным санузлом и душевой, а у каждой койки установили кнопку экстренного вызова персонала.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.