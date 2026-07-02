Больше трети россиян в этом году стали путешествовать реже

Более трети россиян в этом году сократили количество туристических поездок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».
По данным опроса, за последний год 36% россиян стали путешествовать реже. Аналитики сервиса OneTwoTrip также зафиксировали снижение частоты поездок: по сравнению с двумя годами ранее она уменьшилась на 12,5%. В сервисе Level.Travel отмечают, что в январе-июне среднее число бронирований на одного пользователя также снизилось.
Наиболее заметное охлаждение спроса наблюдается на внутреннем туристическом рынке. По данным TravelLine, с 17 по 30 июня количество бронирований гостиниц в России оказалось на 12% ниже, чем годом ранее, а доля отмен выросла с 24% до 33%. В компании «Слетать.ру» сообщили, что доля туров по России в структуре продаж сократилась с 33,6% до 18,5%, а глубина бронирований внутренних поездок за год уменьшилась на 30%.
Как отмечает издание, одной из причин стало снижение интереса к двум крупнейшим курортным направлениям. За последние две недели число бронирований гостиниц в Крыму сократилось на 66%, а в Сочи — на 25% в годовом выражении. Эксперты связывают это с топливным кризисом в Крыму и регулярными ограничениями работы аэропортов Краснодарского края.
Еще одним фактором стало стремление россиян экономить. По данным «Сбер Индекса», в мае расходы на авиабилеты снизились на 1,8% год к году, а на гостиницы — на 1,3%. Исследование «Ромира» также показало, что доля путешественников, выбирающих поездки продолжительностью более восьми дней, сократилась с 64% до 49%, а 19% респондентов стали отдавать предпочтение коротким путешествиям из-за роста стоимости длительных туров. Еще 24% опрошенных сообщили, что перешли на более бюджетные направления.
По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, дополнительное влияние на рынок оказали ограничения на продажу туров и перелеты в страны Ближнего Востока, действовавшие весной, а также общий потребительский пессимизм. Он прогнозирует, что по итогам года внутренний туризм может сократиться на 5−6%, тогда как выездной рынок после снижения в первом полугодии имеет шансы восстановиться до уровня прошлого года.