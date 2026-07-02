Больше трети россиян в этом году стали путешествовать реже

Наиболее заметное охлаждение спроса наблюдается на внутреннем туристическом рынке. По данным TravelLine, с 17 по 30 июня количество бронирований гостиниц в России оказалось на 12% ниже, чем годом ранее, а доля отмен выросла с 24% до 33%. В компании «Слетать.ру» сообщили, что доля туров по России в структуре продаж сократилась с 33,6% до 18,5%, а глубина бронирований внутренних поездок за год уменьшилась на 30%.