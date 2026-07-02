Профилактика буллинга в школах Нижнего Новгорода: что решила межведомственная комиссия

Заместитель начальника управления дополнительного образования и воспитания департамента образования города Марина Жаркова подчеркнула, что ключ к эффективности — системность и межведомственное взаимодействие. В 2022 году в сотрудничестве с Домом детского творчества им. В. П. Чкалова, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова и Мининским университетом был подготовлен и распространён по всем школам города сборник «Диагностика “буллинга” в образовательной среде школы». По словам Жарковой, издание помогло унифицировать подходы к выявлению случаев травли в школах.