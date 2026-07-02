Профилактика буллинга в школах Нижнего Новгорода: что решила межведомственная комиссия

В Нижнем Новгороде на заседании городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений обсудили меры по предупреждению буллинга в образовательных организациях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Участники отметили необходимость комплексного и системного подхода, включающего вовлечение учащихся, педагогов, родителей и органов власти.
Заместитель начальника управления дополнительного образования и воспитания департамента образования города Марина Жаркова подчеркнула, что ключ к эффективности — системность и межведомственное взаимодействие. В 2022 году в сотрудничестве с Домом детского творчества им. В. П. Чкалова, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова и Мининским университетом был подготовлен и распространён по всем школам города сборник «Диагностика “буллинга” в образовательной среде школы». По словам Жарковой, издание помогло унифицировать подходы к выявлению случаев травли в школах.
Помимо работы с детьми, в Н. Новгороде значительное внимание уделяют взаимодействию с родителями: проведены тематические родительские собрания с участием психологов и социальных педагогов, охватившие более 12 000 человек, а также более 500 индивидуальных консультаций для семей, столкнувшихся с буллингом. В каждой школе созданы службы примирения.
Также активную работу в сфере профилактики ведёт ППМС‑центр им. В. П. Радченко. Центр оказывает комплексную психолого‑педагогическую, медицинскую и социальную помощь, проводит психологическую диагностику проблем эмоционального и поведенческого характера и при необходимости организует дальнейшее сопровождение — педагогом‑психологом, медицинским психологом, консультантом или врачом‑психиатром. На сайте центра размещены информационные материалы для родителей и специалистов.
«Защита детей от буллинга и кибербуллинга — общая ответственность общества», — резюмировала Марина Жаркова, призвав к совместным усилиям педагогов, родителей и правоохранительных органов для создания в школах атмосферы уважения и психологической безопасности.
Ранее сообщалось, что учащиеся одной из нижегородских школ подвергают буллингу одноклассницу.