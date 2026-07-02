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В природном парке «Пермский» резко поднялся уровень рек

Туристов на сплавах призывают неукоснительно соблюдать технику безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В связи с обильными ливнями на популярных для сплава реках Пермского края образовался паводок. Уровень воды в Чусовой, Усьве и Койве значительно поднялся уровень воды.

В Дирекции ООПТ Пермского края предупредили о возникших трудностях при прохождении водных маршрутов и общей безопасности сплава. В связи со сложившимися погодными условиями туристов настоятельно призывают неукоснительно соблюдать технику безопасности.

При прохождении сплава требуется обязательное использование спасательных жилеты на протяжении всего маршрута, внимательно следить за прогнозом погоды и официальными предупреждениями.

«Оповещайте МЧС о датах, маршрутах и составе группы перед выходом на воду», — напомнили в краевом учреждении.

На востоке Пермского края подтопило село после продолжительных ливней. Местные власти подготовили для жителей пункт временного размещения.

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