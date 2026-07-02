Ученые усомнились в принадлежности найденных в Нидерландах останков д’Артаньяну

Основными причинами, по которым исследователи решили, что обнаруженный скелет принадлежит знаменитому мушкетеру, были его возраст, соответствие костей годам жизни д’Артаньяна и обнаружение в его кости пули, поскольку известно, что тот погиб именно от огнестрельного ранения. Однако при более тщательном анализе пуля оказалась куском гвоздя. Вес артефакта — 3,3 г, в то время как пистолетная пуля весила 16−19 г, а мушкетная — от 38 до 41 г. Это подтвердило заявление городских властей Маастрихта.