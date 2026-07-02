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В поселок на севере Прикамья провели газопровод

В поселок Пожва Юсьвинского округа введены в эксплуатацию межпоселковый и распределительные газопроводы общей протяженностью около 36 км. Об этом сообщает портал регионального правительства. По данным АО «Газпром газораспределение Пермь», благодаря этому техническая возможность по подключению к природному газу появилась примерно у 1,2 тыс. жителей и нескольких социально значимых объектов. При этом к ресурсу уже подключились первые два домовладения: их владельцы воспользовались программой догазификации. Всего к началу июля с жителями Пожвы заключено пять таких договоров, все они исполнены: сети проведены к границам участков заявителей.

В поселок Пожва Юсьвинского округа введены в эксплуатацию межпоселковый и распределительные газопроводы общей протяженностью около 36 км. Об этом сообщает портал регионального правительства. По данным АО «Газпром газораспределение Пермь», благодаря этому техническая возможность по подключению к природному газу появилась примерно у 1,2 тыс. жителей и нескольких социально значимых объектов. При этом к ресурсу уже подключились первые два домовладения: их владельцы воспользовались программой догазификации. Всего к началу июля с жителями Пожвы заключено пять таких договоров, все они исполнены: сети проведены к границам участков заявителей.

Стоит отметить, что к началу текущего года уровень газификации в Прикамье, по данным властей, составил 75,1%. В прошлом году было построено 150 км. газопроводов, в результате чего были газифицированы 11 населенных пунктов.