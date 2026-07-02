96-летнюю американку пригрозили выселить из дома престарелых за шумные вечеринки

96-летней американке пригрозили выселением из дома престарелых за слишком шумные вечеринки, но она разорвала предупреждение и отказалась покидать учреждение. О необычной истории пишет New York Post.
Лиллиан Дроняк проживает в пансионате для пожилых людей в штате Коннектикут и активно ведет свои страницы в соцсетях. Она публикует видео с вечеринок, которые организует в своей комнате.
Администрация пансионата несколько раз предупреждала ее о том, что такие вечеринки запрещены. В ответ на последнее строгое уведомление пенсионерка на камеру разорвала письмо и заявила, что «будет делать все, что захочет».
— Я плачу 12 тысяч долларов в месяц за проживание здесь, и я могу устраивать вечеринки, если захочу. Мы будем пить и сплетничать! Ничего не могу с собой поделать. Я просто обожаю вечеринки! — радостно сказала пенсионерка на видео, опубликованном на ее странице.
В итоге администрация пошла на компромисс: Лиллиан разрешили принимать гостей до позднего времени, но при этом условились, что она не будет угощать других постояльцев алкоголем.
В материале говорится, что у женщины есть не только друзья по пансионату, но и семья: трое детей, пятеро внуков и трое правнуков, которые поддерживают с ней связь и часто навещают ее.
В Сети веселая бабушка также очень популярна. Ее подписчики поражаются бодрости и оптимизму женщины в таком возрасте.
20 августа 2025 года стало известно, что пенсионерка Ольга Ивановна из Нижнего Новгорода стала популярной среди игроков по всему миру после того, как начала вести прямые трансляции, на которых играет в известную компьютерную игру Counter-Strike 2. По словам россиянки, шутеры помогают ей отвлечься от повседневных забот, а также заработать, поскольку благодаря своим трансляциям она получает в среднем по 100 тысяч рублей в месяц.