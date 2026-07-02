Эксперт опроверг миф о «привыкании» кожи головы к редкому мытью

Жирность кожи головы невозможно «переучить» редким мытьем. Это распространенное заблуждение, которое не имеет под собой научной основы, рассказал парикмахер Евгений Гиниятулин. Об этом пишет NEWS.ru.
«Можно ли сделать так, чтобы мыться реже и волосы были чище? Такого механизма не существует. Если кожа головы выделяет много сала — это либо ее индивидуальная норма, либо сигнал о сбоях», — пояснил Гиниятулин.
По словам специалиста, попытки реже мыть голову чаще всего приводят к обратному эффекту. Кожа не становится менее жирной, а волосы быстрее теряют свежесть. Он подчеркнул, что ключевую роль играет не «перевоспитание» желез, а правильный уход.
Также парикмахер отметил, что выбирать шампунь нужно по типу кожи головы, а не по длине или состоянию волос. Именно кожа является основным ориентиром при подборе ухода. Мужчинам с повышенной жирностью кожи головы лучше выбирать бессульфатные шампуни с деликатным очищающим составом.
Ранее врач Андрей Кондрахин предупредил об опасности популярного метода осветления волос с помощью лимонного сока. Такой «домашний лайфхак» может привести к серьезным повреждениям кожи головы.