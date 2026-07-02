Эксперт опроверг миф о «привыкании» кожи головы к редкому мытью

Также парикмахер отметил, что выбирать шампунь нужно по типу кожи головы, а не по длине или состоянию волос. Именно кожа является основным ориентиром при подборе ухода. Мужчинам с повышенной жирностью кожи головы лучше выбирать бессульфатные шампуни с деликатным очищающим составом.