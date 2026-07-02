Из-за неосторожного обращения с огнем в Волгограде вспыхнула сухая трава

В областном центре из-за халатности и неосторожности днем 2 июля вспыхнул ландшафтный пожар. По данным ГУ МЧ по Волгоградской области, он успел распространиться на 150 квадратных метров.
Огнеборцы немедленно выдвинулись на место происшествия в Тракторозаводском районе. Там они ликвидировали возгорание сухой травы. Людей на месте не обнаружилось, однако выяснилось, что причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем.
Спасатели напоминают волгоградцам и гостям региона о необходимости соблюдения мер безопасности, особенно в пожароопасный сезон, который действует на территории области.
А неосторожность при обращении с огнем в Светлом Яре в последние дни июня привела к смертельной трагедии.