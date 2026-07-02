Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за неосторожного обращения с огнем в Волгограде вспыхнула сухая трава

Огнеборцам удалось ограничить возгорание на площади 150 кв.м. и ликвидировать его.

В областном центре из-за халатности и неосторожности днем 2 июля вспыхнул ландшафтный пожар. По данным ГУ МЧ по Волгоградской области, он успел распространиться на 150 квадратных метров.

Огнеборцы немедленно выдвинулись на место происшествия в Тракторозаводском районе. Там они ликвидировали возгорание сухой травы. Людей на месте не обнаружилось, однако выяснилось, что причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем.

Спасатели напоминают волгоградцам и гостям региона о необходимости соблюдения мер безопасности, особенно в пожароопасный сезон, который действует на территории области.

А неосторожность при обращении с огнем в Светлом Яре в последние дни июня привела к смертельной трагедии.