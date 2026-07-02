В Челябинске откроют молодежную лабораторию по реставрации техники

Молодежную лабораторию «На колесах мечты», где будут реставрировать историческую технику, планируют открыть в Челябинске, сообщили в министерстве социальных отношений региона. Инициатива соответствует целям и задачам национального проекта «Семья».
Проект реализует музей мотоциклов «МотоЭпоха». Лаборатория будет работать в течение 14 месяцев — с сентября 2026 года по октябрь 2027-го. За это время 20 старшеклассников под руководством опытных наставников смогут попробовать себя в реставрации исторической техники. Обучение организуют по принципу постепенного усложнения — от велосипеда до мопеда.
На занятиях школьники получат базовые навыки работы с электроинструментом, освоят основы слесарного дела, сборки и разборки механизмов, научатся читать технические эскизы. Программа рассчитана на два потока по шесть месяцев. В каждом из них будут заниматься по 10 человек. Всего для участников предусмотрено около 48−50 занятий по 3 часа. Вся отреставрированная мототехника после завершения проекта пополнит экспозицию музея. Проект намерены развивать в партнерстве с соцучреждениями региона.
«Одно из направлений партнерства — привлечение ребят из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для участия в проекте. Это не столько организация досуга подростков, сколько развитие необходимых во взрослой жизни трудовых навыков и ранняя профориентация», — подчеркнула министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.