В Челябинске откроют молодежную лабораторию по реставрации техники

На занятиях школьники получат базовые навыки работы с электроинструментом, освоят основы слесарного дела, сборки и разборки механизмов, научатся читать технические эскизы. Программа рассчитана на два потока по шесть месяцев. В каждом из них будут заниматься по 10 человек. Всего для участников предусмотрено около 48−50 занятий по 3 часа. Вся отреставрированная мототехника после завершения проекта пополнит экспозицию музея. Проект намерены развивать в партнерстве с соцучреждениями региона.