Власти объяснили появление коммунальных фонтанов в Ростове

Именно в таких, слабых, местах вода и вырывается на поверхность. Прорывы зафиксированы на нескольких перекрестках. На всех проблемных участках уже отключили воду и выставили ограждения. Завершить все гидравлические испытания коммунальщики планируют до 20 июля.