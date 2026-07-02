Власти объяснили появление коммунальных фонтанов в Ростове

Прорывы воды из-под земли в центре донской столицы — это следствие плановых проверок теплосетей. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
По ее словам, ежегодно перед началом отопительного сезона в трубы подают воду под высоким давлением. Это позволяет найти уязвимые участки и устранить их до наступления холодов.
Именно в таких, слабых, местах вода и вырывается на поверхность. Прорывы зафиксированы на нескольких перекрестках. На всех проблемных участках уже отключили воду и выставили ограждения. Завершить все гидравлические испытания коммунальщики планируют до 20 июля.