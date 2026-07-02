Бастрыкин запросил доклад по делу о падении камня на мужчину в Волжском

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В. И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».