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Бастрыкин запросил доклад по делу о падении камня на мужчину в Волжском

Бастрыкин запросил доклад по делу о падении камня на мужчину под Волгоградом.

ВОЛГОГРАД, 2 июл — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании мужчины упавшим с крыши камнем в городе Волжском Волгоградской области, сообщает следственный комитет России.

Как написало издание «Волжская правда» в четверг, на голову пенсионера упал кусок отделки под козырьком крыши, когда он выходил из подъезда. Мужчина получил травму головы с сильным кровотечением. Как сообщили РИА Новости очевидцы, медики оказали мужчине необходимую помощь, серьезных травм ему удалось избежать.

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В. И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».

По данным СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).