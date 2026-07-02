В Краснодаре очереди на АЗС растянулись на часы и километры

По словам автомобилистов, ожидание у АЗС может растягиваться до нескольких часов.
Особенно сложной ситуация становится на фоне сокращения числа работающих заправок и ассортимента топлива. Из-за этого водителям приходится объезжать сразу несколько точек в надежде найти бензин нужной марки, а очереди на некоторых АЗС не рассасываются ни днем, ни ночью.
Жители жалуются, что у отдельных заправок машины стоят буквально в несколько рядов. Чтобы попасть к колонке, водителям приходится запасаться временем и терпением: по их словам, в очереди можно провести до 5 часов.
На этом фоне привычная поездка за бензином для многих краснодарцев превратилась в длительное и непредсказуемое путешествие. Автомобилисты продолжают надеяться, что ситуация на рынке топлива в городе стабилизируется в ближайшее время.