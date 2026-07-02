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Нижегородский Росреестр: 100% границ муниципалитетов внесены в ЕГРН

Поручение Президента Российской Федерации выполнено в полном объёме и в срок — до 1 июля 2026 года.

Источник: Время

Нижегородский Росреестр завершил внесение границ всех муниципальных образований Нижегородской области в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Поручение Президента Российской Федерации выполнено в полном объёме и в срок — до 1 июля 2026 года, сообщили в региональном управлении Росреестра.

Работы проводились в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» и по поручению Президента РФ от 11 августа 2022 года № Пр‑1424. Региональный Росреестр совместно с правительством области и органами местного самоуправления достиг 100% показателя по внесению сведений о границах муниципалитетов в ЕГРН. Теперь данные о границах всех муниципалитетов имеют координатное описание и доступны в едином федеральном реестре.

По словам руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области Оксаны Штейн, завершение этой работы — важный этап в создании полноценной системы пространственных данных: точные и юридически значимые сведения о границах улучшают управление земельными ресурсами, повышают инвестиционную привлекательность региона и защищают права граждан и организаций. В ведомстве добавили, что работа по наполнению ЕГРН продолжится, включая уточнение границ населённых пунктов и территориальных зон.

Ранее сообщалось, что с 1 июля нижегородцы могут покупать и продавать жилье по биометрии.