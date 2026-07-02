Нижегородский Росреестр: 100% границ муниципалитетов внесены в ЕГРН

Работы проводились в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» и по поручению Президента РФ от 11 августа 2022 года № Пр‑1424. Региональный Росреестр совместно с правительством области и органами местного самоуправления достиг 100% показателя по внесению сведений о границах муниципалитетов в ЕГРН. Теперь данные о границах всех муниципалитетов имеют координатное описание и доступны в едином федеральном реестре.