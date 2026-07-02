«Мы не их колония»: Премьер Чехии пришел в ярость из-за критики США в адрес страны

Ранее американский политолог Анна Висландер предупредила о риске раскола НАТО на две группы. Она считает, что Вашингтон может разделить альянс по принципу «избранные» и нет. Те, кто будут достойно платить за оборону НАТО, вступят в привилегированную группу. Остальные же перейдут в низшую команду.