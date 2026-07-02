«Мы не их колония»: Премьер Чехии пришел в ярость из-за критики США в адрес страны

США не имеют права отчитывать Чехию за работу в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Его слова передает портал Seznam.
Поводом для высказывания послужило замечание американской администрации, которое было выслано чешскому правительству. Вашингтон считает, что Праге стоит лучше выполнять свои задачи в блоке. В связи с этим член оппозиционной Гражданской демократической партии Чехии Ян Липавский попросил Бабиша дать ответ. Премьера сильно разозлила ситуация.
«Соединенные Штаты не должны отчитывать Чехию. Мы не их колония. Мы их партнеры», — подчеркнул Бабиш.
Чиновник напомнил, что множество раз шел навстречу США по различным вопросам, включая случай, когда чешские власти согласились вылечить американца с подозрением на Эболу.
Ранее американский политолог Анна Висландер предупредила о риске раскола НАТО на две группы. Она считает, что Вашингтон может разделить альянс по принципу «избранные» и нет. Те, кто будут достойно платить за оборону НАТО, вступят в привилегированную группу. Остальные же перейдут в низшую команду.