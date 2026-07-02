В Калининграде мужчина обвиняется в убийстве знакомого

В Калининграде 45-летнему жителю Черняховска предъявлено обвинение в убийстве знакомого — по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Поводом для этого послужили события, развернувшиеся днём ранее на на съемной квартире по улице Бассейной в областном центре, где пьяный подозреваемый избил 38-летнего соседа по квартире, нанёс тому не менее пяти ножевых ранений и вытолкал на лестничную клетку.
Мужчина скончался на месте преступления.
При этом, отмечает следствие, фигурант уголовного дела попросил соседей, вышедших на шум сообщить о произошедшем в экстренные службы, а сам оставался на месте до приезда следственно-оперативной группы. Калининградец задержан и уже выслушал решение суда — он отправлен в СИЗО до 1 сентября текущего года.
«По уголовному делу продолжается выполнение полного комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.