Полиция США арестовала четырех человек, удерживавших 16 детей в ужасных условиях

Бюро расследований штата Огайо и местный шериф провели обыск в доме в маленькой деревне штата Хэмден, где нашли детей в возрасте от 1,5 года до 18 лет в «ужасных условиях». Состояние нескольких детей было тяжелым, а двоих из-за полученных травм пришлось экстренно доставлять по воздуху в травматологические центры.