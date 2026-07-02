Полиция США арестовала четырех человек, удерживавших 16 детей в ужасных условиях

В американском штате Огайо правоохранители арестовали четырех человек, которые удерживали дома 16 детей в условиях, создающих угрозу их жизни. Об этом в четверг, 2 июля, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Бюро расследований штата Огайо и местный шериф провели обыск в доме в маленькой деревне штата Хэмден, где нашли детей в возрасте от 1,5 года до 18 лет в «ужасных условиях». Состояние нескольких детей было тяжелым, а двоих из-за полученных травм пришлось экстренно доставлять по воздуху в травматологические центры.
— Власти арестовали четырех взрослых по обвинению в уголовном преступлении, связанном с созданием угрозы для жизни детей, после того как во вторник в доме на юге Огайо обнаружили 16 детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, — говорится в материале.
Задержанных обвинили в физическом причинении вреда детям. Местные власти продолжают расследование произошедшего, передает агентство.
26 июня стало известно, что в американском штате Мичиган семилетний мальчик весом 114 килограммов умер от сердечной недостаточности. При росте 128 сантиметров он весил больше нормы примерно в пять раз. Его родителей — Дэмиена и Джессику О’Брайен — задержали по подозрению в убийстве.