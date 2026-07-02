Михалков рассказал о жизни Ефремова после УДО: «Судьба многому научила»

Режиссер Никита Михалков в интервью aif.ru рассказал о работе с Михаилом Ефремовым в театре «Мастерская “12” после выхода по УДО. По словам Михалкова, артист усвоил уроки, которые преподнесла ему жизнь.
«Судьба Михаила многому научила», — высказался Никита Михалков. По его словам, артист на службе выполняет все жесткие условия, которые он перед ним поставил.
Премьера спектакля «Без свидетелей», где Ефремов играет вместе с Анной Михалковой, состоялась весной. Для актера это стало возвращением на большую сцену, а для Анны — театральным дебютом. Михалков отметил, что у них получился замечательный актерский дуэт.
Во время гастролей в Екатеринбурге Анна, увидев перед спектаклем зал на 4,5 тысячи зрителей, призналась отцу, что вдвоем удержать такую аудиторию невозможно. Режиссер ответил ей, что «с Божией помощью все возможно». И оказался прав — после спектакля зал устроил десятиминутные овации. По словам Михалкова, темы, которые поднимают актеры, не могут оставить равнодушным никого.
Ранее KP.RU писал, что актер Михаил Ефремов, освободившись по УДО, столкнулся с финансовыми трудностями и вынужден снимать жилье. Квартиру на Арбате он оставил бывшей жене и троим детям, а от переезда к любовнице отказался. В аренде жилья ему помог старший сын Никита.