Михалков рассказал о жизни Ефремова после УДО: «Судьба многому научила»

Во время гастролей в Екатеринбурге Анна, увидев перед спектаклем зал на 4,5 тысячи зрителей, призналась отцу, что вдвоем удержать такую аудиторию невозможно. Режиссер ответил ей, что «с Божией помощью все возможно». И оказался прав — после спектакля зал устроил десятиминутные овации. По словам Михалкова, темы, которые поднимают актеры, не могут оставить равнодушным никого.