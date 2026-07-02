На «Крыльях Пармы» (0+) под Пермью 4 июля ждут пилотажную группу «Стрижи»

Речь идёт об авиационной группе высшего пилотажа Военно-воздушных сил России, которая базируется на аэродроме Кубинка в Подмосковье. Она сформировалась в 1991 году. Во время выступлений лётчики выполняют групповой, парный и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29. В арсенале группы — более 30 фигур высшего пилотажа.