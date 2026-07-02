На «Крыльях Пармы» (0+) под Пермью 4 июля ждут пилотажную группу «Стрижи»

Организаторы фестиваля «Крылья Пармы» (0+) под Пермью, который состоится в субботу, 4 июля, объявили, что на событии выступит легендарная пилотажная группа «Стрижи».
Речь идёт об авиационной группе высшего пилотажа Военно-воздушных сил России, которая базируется на аэродроме Кубинка в Подмосковье. Она сформировалась в 1991 году. Во время выступлений лётчики выполняют групповой, парный и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29. В арсенале группы — более 30 фигур высшего пилотажа.
«Этой новостью хочется кричать — легендарная пилотажная группа официально прилетает на фестиваль! Да-да, те самые асы на истребителях МиГ-29, чьи выступления всегда становятся гвоздём программы. Это зрелище, от которого захватывает дух!» — написали в официальном сообществе события в соцсети.
По словам организаторов, гостей фестиваля также ждут показательные полёты, парашютисты, выставка техники от Мотовилихи, мастер-классы и концерт (имя исполнителя пока не называют).
В прошлом году на «Крыльях Пармы» выступали пилотажные группы «Русские Витязи» и «Первый полёт», а ближе к вечеру на сцену вышли пермские музыкальные группы и Пелагея.
Полную программу обещают опубликовать ближе к дате события.
Как прошло авиационное шоу в 2025 году смотрите в фотоленте perm.aif.ru.