Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В этом нельзя ходить летом: стилист назвала главную ошибку

Стилист Ишимова: главная ошибка летом — носить ненатуральные ткани.

Источник: Комсомольская правда

Стилист Юлия Ишимова рассказала о самых распространенных ошибках в летнем гардеробе. Некоторые вещи делают образ некомфортным и даже могут навредить в жару. По словам эксперта, многие по привычке выбирают одежду, которая не подходит для высоких температур. Об этом пишет «Газета.Ru».

«На мой взгляд, главная ошибка, которую я очень часто наблюдаю — это ненатуральные ткани. Зимой, осенью и даже ранней весной полиэстер, нейлон, эластан и прочие синтетические материалы могут быть вполне уместны и даже комфортны. Во время жары эти материалы будут электризоваться, прилипать к телу», — пояснила эксперт.

Специалист подчеркнула, что в жару лучше отдавать предпочтение натуральным тканям — льну, хлопку и шелку. Они позволяют коже дышать, уменьшают риск раздражений и делают ношение одежды более комфортным в течение всего дня.

Кроме выбора материалов, Ишимова обратила внимание на актуальные летние принты. В моду возвращаются цветочные узоры в ретро-стиле, горох в разных размерах и цветах, а также полоска, особенно горизонтальная и контрастная. По словам эксперта, такие рисунки остаются универсальными и легко вписываются в повседневные и вечерние образы.

Прежде стилист Ольга Родина представила подборку актуальных летних образов в нежной пастельной гамме.