В этом нельзя ходить летом: стилист назвала главную ошибку

Стилист Юлия Ишимова рассказала о самых распространенных ошибках в летнем гардеробе. Некоторые вещи делают образ некомфортным и даже могут навредить в жару. По словам эксперта, многие по привычке выбирают одежду, которая не подходит для высоких температур. Об этом пишет «Газета.Ru».
«На мой взгляд, главная ошибка, которую я очень часто наблюдаю — это ненатуральные ткани. Зимой, осенью и даже ранней весной полиэстер, нейлон, эластан и прочие синтетические материалы могут быть вполне уместны и даже комфортны. Во время жары эти материалы будут электризоваться, прилипать к телу», — пояснила эксперт.
Специалист подчеркнула, что в жару лучше отдавать предпочтение натуральным тканям — льну, хлопку и шелку. Они позволяют коже дышать, уменьшают риск раздражений и делают ношение одежды более комфортным в течение всего дня.
Кроме выбора материалов, Ишимова обратила внимание на актуальные летние принты. В моду возвращаются цветочные узоры в ретро-стиле, горох в разных размерах и цветах, а также полоска, особенно горизонтальная и контрастная. По словам эксперта, такие рисунки остаются универсальными и легко вписываются в повседневные и вечерние образы.
Прежде стилист Ольга Родина представила подборку актуальных летних образов в нежной пастельной гамме.