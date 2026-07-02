В этом нельзя ходить летом: стилист назвала главную ошибку

«На мой взгляд, главная ошибка, которую я очень часто наблюдаю — это ненатуральные ткани. Зимой, осенью и даже ранней весной полиэстер, нейлон, эластан и прочие синтетические материалы могут быть вполне уместны и даже комфортны. Во время жары эти материалы будут электризоваться, прилипать к телу», — пояснила эксперт.