Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракетную опасность объявили в Ростовской области вечером 2 июля

Жителей Дона предупредили о ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 2 июля в Ростовской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило от управления МЧС.

Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Предупреждение об опасности действует с 19:56. Информация о снятии угрозы пока не поступала.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше