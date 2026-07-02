Мята перечная и мелисса: в чем разница и какую траву выбрать

Издание Aif.ru представило сравнительный анализ двух популярных садовых культур — мяты и мелиссы. Как отмечается в материале, растения часто путают из-за внешнего сходства, однако их терапевтические свойства и сфера применения различаются.
Мята и мелисса: разница
Основное различие, по данным издания, заключается в спектре воздействия на организм. Мята перечная характеризуется как спазмолитик, расслабляющий гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей.
Мелисса, как сообщается, признана мягким седативным средством. Ее лимонный аромат воздействует на центральную нервную систему, снижая тревожность и улучшая качество сна. Спазмолитические свойства мелиссы выражены слабее, чем у мяты, однако она способна мягко снижать артериальное давление и урежать частоту сердечных сокращений, что делает ее полезной при легких формах гипертонии и тахикардии.
Противопоказания
Препараты мяты перечной не рекомендуются при беременности (особенно в первом триместре) и в период грудного вскармливания из-за возможного влияния на тонус матки. Мелисса может усиливать действие гипотензивных и седативных лекарств, что требует консультации врача при одновременном приеме. Людям с пониженным давлением или брадикардией следует начинать с малых доз. Для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями печени или почек дозировки должны подбираться индивидуально.
Когда собирать
Оптимальным периодом для заготовки обеих трав названа фаза цветения (июль — август в средней полосе), когда в листьях и стеблях накапливается максимальное количество эфирных масел. Рекомендуется начинать сбор в начале цветения. За лето возможно собрать два-три урожая. Сбор следует проводить в сухой солнечный день, срезая верхнюю треть побега длиной 15−25 см.
Как сушить
Сушка, как указывается, должна проходить в тени при температуре не выше 35 градусов Цельсия, чтобы избежать разрушения эфирных масел. Траву раскладывают тонким слоем или подвешивают пучками. Хранить высушенное сырье рекомендуется в плотно закрывающихся стеклянных банках или жестяных контейнерах в сухом, темном и прохладном месте. При соблюдении условий мята и мелисса сохраняют свойства до двух лет.