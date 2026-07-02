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Мята перечная и мелисса: в чем разница и какую траву выбрать

Мята и мелисса — привычные травы, которые многие добавляют в чай, чтобы расслабиться или взбодриться. Они похожи внешне и по аромату, но действуют на организм по‑разному, а потому подходят для разных целей. При этом даже натуральные растения могут иметь противопоказания, да и заготавливать их нужно правильно — иначе можно потерять всю пользу.

Источник: Unsplash

Издание Aif.ru представило сравнительный анализ двух популярных садовых культур — мяты и мелиссы. Как отмечается в материале, растения часто путают из-за внешнего сходства, однако их терапевтические свойства и сфера применения различаются.

Мята и мелисса: разница

Основное различие, по данным издания, заключается в спектре воздействия на организм. Мята перечная характеризуется как спазмолитик, расслабляющий гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей.

Мятный чай эффективен при спазмах, метеоризме и тошноте, а также обладает умеренным желчегонным действием. В малых дозах мята оказывает тонизирующий эффект, в больших концентрациях — успокаивающий.

Мелисса, как сообщается, признана мягким седативным средством. Ее лимонный аромат воздействует на центральную нервную систему, снижая тревожность и улучшая качество сна. Спазмолитические свойства мелиссы выражены слабее, чем у мяты, однако она способна мягко снижать артериальное давление и урежать частоту сердечных сокращений, что делает ее полезной при легких формах гипертонии и тахикардии.

Выбор между травами зависит от цели: для желудка и бодрости рекомендуется мята, для сна и спокойствия — мелисса.

Противопоказания

Препараты мяты перечной не рекомендуются при беременности (особенно в первом триместре) и в период грудного вскармливания из-за возможного влияния на тонус матки. Мелисса может усиливать действие гипотензивных и седативных лекарств, что требует консультации врача при одновременном приеме. Людям с пониженным давлением или брадикардией следует начинать с малых доз. Для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями печени или почек дозировки должны подбираться индивидуально.

Когда собирать

Оптимальным периодом для заготовки обеих трав названа фаза цветения (июль — август в средней полосе), когда в листьях и стеблях накапливается максимальное количество эфирных масел. Рекомендуется начинать сбор в начале цветения. За лето возможно собрать два-три урожая. Сбор следует проводить в сухой солнечный день, срезая верхнюю треть побега длиной 15−25 см.

Как сушить

Сушка, как указывается, должна проходить в тени при температуре не выше 35 градусов Цельсия, чтобы избежать разрушения эфирных масел. Траву раскладывают тонким слоем или подвешивают пучками. Хранить высушенное сырье рекомендуется в плотно закрывающихся стеклянных банках или жестяных контейнерах в сухом, темном и прохладном месте. При соблюдении условий мята и мелисса сохраняют свойства до двух лет.