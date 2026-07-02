Мята перечная и мелисса: в чем разница и какую траву выбрать

Мята и мелисса — привычные травы, которые многие добавляют в чай, чтобы расслабиться или взбодриться. Они похожи внешне и по аромату, но действуют на организм по‑разному, а потому подходят для разных целей. При этом даже натуральные растения могут иметь противопоказания, да и заготавливать их нужно правильно — иначе можно потерять всю пользу.