В поселке Тальменка Алтайского края стартовал ремонт поликлиники

Ремонт поликлиники Тальменской центральной районной больницы стартовал в Алтайском крае, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Улучшение качества медицинского обслуживания — одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Обновление затронет двухэтажное здание поликлиники площадью 932 кв. м. Сейчас специалисты демонтируют окна, покрытия стен и пола. После того как строительный мусор вывезут, бригады перейдут к ремонту систем электро- и водоснабжения, водоотведения и вентиляции.
Кроме того, в здании отремонтируют систему отопления, сделают внутреннюю отделку, заменят полы и двери. Полностью завершить капитальный ремонт планируют в первом квартале 2027 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.