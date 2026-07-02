Мэр Воронежа Сергей Петрин встретился со стобалльниками ЕГЭ

Мэр Воронежа Сергей Петрин в четверг, 2 июля, провёл встречу с выпускниками школ, показавшими наивысшие результаты на Едином государственном экзамене. Об этом глава города сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.
К сегодняшнему дню 67 ребят получили 100 баллов по физике, русскому языку, литературе, химии, профильной математике и другим общеобразовательным предметам. Среди них выпускник лицея № 65 Артём Кохан, который набрал максимальный балл сразу по двум дисциплинам.
Во время встречи Сергей Петрин вручил выпускникам особые памятные подарки — именные часы. Также он отметил родителей ребят благодарственными письмами за достойное воспитание, способствующее достижению высоких результатов.
«Любой человек должен многогранно и всесторонне развиваться, чтобы была общая база, но при этом также важно определить свои способности и желания. Кому-то из выпускников может быть сложно определиться с выбором, как продолжить свой жизненный путь. Наша задача и задача учителей — помочь в этом выборе. Во многих школах профильные классы уже выстраивают отношения с будущими работодателями. Со своей стороны также общаемся с вузами и предприятиями в части направления и привлечения кадров. Ждём ребят на практику и к нам в администрацию», — отметил мэр.
Кроме того, глава города пожелал выпускникам реализации всех намеченных планов и идей. При этом он выразил надежду, что в дальнейшем ребята продолжат обучение в родном городе или вернутся в него позже.
"Постараемся сделать его максимально комфортным и удобным для жизни, чтобы были и желание, и возможность вернуться — найти здесь своё призвание, трудоустроиться, приносить пользу нашему любимому Воронежу, — заверил Сергей Петрин.
С ответным словом к сверстникам, родителям и главе города обратилась выпускница Образовательного центра «Содружество», призёр регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе и английскому языку, активист «Движения Первых», волонтёр, кандидат в мастера спорта по фигурному катанию Мария Филипцова.
Девушка пообещала, что ребята, показавшие сегодня наивысший результат на ЕГЭ, не подведут всех, кто в них верит, а также не остановятся на достигнутом результате.