KP.RU: Костыли со стразами обошлись Ольге Бузовой почти в пять миллионов рублей

Костыли певицы Ольги Бузовой, которыми она пользовалась после операции могли стоить ей около пяти миллионов рублей. Об этом пишет Kp.ru.
Девушка поделилась в социальных сетях фотографией с костылями, которые ей подарили. По ее словам, они украшены 24 тысячами кристаллов. На создание такого необычного аксессуара потребовалось примерно 50 часов.
По словам дизайнера Наза Маера, стоимость таких украшений составляет около 200 рублей, что означает, что только стразы обошлись в четыре миллиона 800 тысяч рублей. И это не считая работы дизайнера, говорится в материале.
— Ярко врываюсь в рабочий режим, — подписала фотографию артистка.
12 июня артистка упала в душе и сильно повредила ногу, после чего ее увезли из дома на скорой помощи — Бузова опубликовала в личном блоге фото из машины с окровавленной ногой. Позднее пиар-директор певицы Антон Богословский сообщил, что ей провели на ноге операцию, которая продлилась несколько часов.
22 июня телеведущая опубликовала видеоролик из больницы, на котором показала свои первые шаги на костылях после перенесенной операции. Также Ольга Бузова рассказала, что у нее оказалось раздроблено колено. В ходе операции исполнительнице наложили на колено более 40 швов.