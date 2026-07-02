Кубанские вузы объяснили рост стоимости обучения

«Платное обучение позволяет вузу зарабатывать, чтобы покрывать в том числе и растущие расходы. Раньше могли принимать абитуриентов много. И мы всегда проводили клиентоориентированную политику в плане платного обучения. Когда мы принимаем много, это одна стоимость. Но если мы принимаем меньше, затраты надо компенсировать», — сказал проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию КубГУ Семен Кустов.