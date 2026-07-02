Сладкая бомба в вафельном стаканчике: как выбрать качественное мороженое

При этом пломбир, молочное и сливочное мороженое в России начнут производить по новым ГОСТам. Лакомство должно содержать только молочный жир, а его доля в пломбире должна быть не менее 12%. Самым сладким может быть молочное мороженое — доля сахарозы должна быть не менее 14,5%.