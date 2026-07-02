Сладкая бомба в вафельном стаканчике: как выбрать качественное мороженое

В летнюю жару хруст вафельного рожка — знакомый каждому ритуал. Однако за приятной прохладой скрывается немало сахара, который мы часто не замечаем. Семейный нутрициолог Наталья Шипарева в беседе с aif.ru объяснила, как правильно читать состав любимого лакомства.
Врач отметила, что жирность напрямую влияет на пользу продукта. По словам эксперта, в пломбире содержание молочного жира достигает 20%, что замедляет усвоение сахара. Обезжиренные варианты, наоборот, провоцируют резкий скачок инсулина и скорый голод. Также она предупредила, что надпись «молокосодержащий продукт» говорит о замене молочных жиров растительными аналогами.
Нутрициолог привела тревожные цифры: в одном стаканчике может скрываться до 25 граммов сахара. Это составляет половину суточной нормы, рекомендованной ВОЗ. За лето россиянин съедает около 4 кг мороженого, что эквивалентно почти 800 граммам чистого сахара.
Специалист посоветовала внимательно изучать этикетки и опасаться сахарозаменителей в «фитнес-версиях». Однако есть и положительный момент: настоящее мороженое помогает после операций на горле благодаря сужающему сосуды холоду. Детям до трех лет лакомство давать не стоит, а школьникам предлагать его как обычную еду, избегая формирования эмоциональной привязанности к сладкому.
При этом пломбир, молочное и сливочное мороженое в России начнут производить по новым ГОСТам. Лакомство должно содержать только молочный жир, а его доля в пломбире должна быть не менее 12%. Самым сладким может быть молочное мороженое — доля сахарозы должна быть не менее 14,5%.