Кто такой «Мексиканский Бэтмен» и почему его ищет полиция

Суть действий «Бэтмена» шокирует: на улицах города находили мужчин, примотанных скотчем к столбам. Рядом с ними висели таблички с описанием предполагаемого преступления — чаще всего речь шла о краже мотоцикла. На лбах некоторых из них было написано слово «ratero» («вор» по‑испански), а на лицах — мультяшные усы. Порой неподалёку оказывались и сами мотоциклы, по данным властей, действительно числящиеся в угоне.