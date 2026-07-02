Кто такой «Мексиканский Бэтмен» и почему его ищет полиция

О нём стало широко известно после публикации журналиста Луиса Карденаса в соцсети X — с этого момента история разлетелась по интернету, а образ мстителя начал обрастать легендами.
Суть действий «Бэтмена» шокирует: на улицах города находили мужчин, примотанных скотчем к столбам. Рядом с ними висели таблички с описанием предполагаемого преступления — чаще всего речь шла о краже мотоцикла. На лбах некоторых из них было написано слово «ratero» («вор» по‑испански), а на лицах — мультяшные усы. Порой неподалёку оказывались и сами мотоциклы, по данным властей, действительно числящиеся в угоне.
Рост числа угонов мотоциклов в регионе лишь подливает масла в огонь. Если за первые пять месяцев 2025 года зафиксировали 34 случая, то за тот же период 2026‑го — уже 54. На фоне всплеска преступности часть горожан воспринимает «Бэтмена» как символ решительной борьбы с хаосом и даже поддерживает его, запуская в соцсетях хештеги в его честь.
Однако власти настроены категорически против подобных методов. Прокуратура штата Халиско начала расследование и подчёркивает: независимо от подозрений, люди, ставшие объектами самосуда, юридически считаются жертвами. Право задерживать и наказывать есть только у государства, а доказательств вины привязанных к столбам мужчин пока нет.
Полиция разыскивает «Бэтмена» столь же настойчиво, как он, по всей видимости, ищет предполагаемых преступников. При этом следствие не исключает, что за образом одинокого мстителя может скрываться целая группа — местные СМИ уже окрестили её «Ночные рыцари» (Los Caballeros de la Noche).
Параллели с комиксами и кино только усиливают резонанс: в соцсетях обсуждают, насколько эта история подошла бы для большого экрана, и даже называют имена известных мексиканских режиссёров, которые могли бы взяться за такой сюжет. Но пока это лишь фантазии пользователей — никаких официальных планов по экранизации нет.
Ситуация остаётся напряжённой: кражи мотоциклов продолжаются, горожане спорят о допустимости самосуда, а власти твёрдо стоят на том, что правосудие не может быть делом частных лиц. История «Мексиканского Бэтмена» стала не просто локальной сенсацией, а поводом для серьёзного разговора о безопасности, доверии к полиции и границах гражданской инициативы.