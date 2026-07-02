Главные новости за 2 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

По состоянию на 1 июля более 70% заправок в Воронежской области, охваченных мониторингом властей, располагали бензином АИ-92 и дизелем, более 60% — АИ-95. Вопрос обеспеченности топливом обсуждался на встрече вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева. Особое внимание уделили аграриям в разгар полевых работ: господин Гордеев подчеркнул необходимость «выработать механизмы компенсации части дополнительных затрат». При этом цены продолжают расти: АИ-92 подорожал за неделю на 8,5% до 77,33 ₽, АИ-95 — на 6,5% до 83,98 ₽, а бензин марок АИ-98 и выше превысил 100 ₽ за литр.