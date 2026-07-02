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Деревянко перед юбилеем раскрыл особенность жены, которая младше на 14 лет

Павел Деревянко сегодня празднует день рождения. Ему исполнилось 50 лет. Незадолго до праздничной даты он встретился с журналистами и рассказал о своих взаимоотношениях с молодой женой Зоей Фуць. Как признался артист, у девушки, которая моложе его на 14 лет, есть одна особенность. О чем идёт речь — смотрите на видео.

Павел Деревянко сегодня празднует день рождения. Ему исполнилось 50 лет. Незадолго до праздничной даты он встретился с журналистами и рассказал о своих взаимоотношениях с молодой женой Зоей Фуць. Как признался артист, у девушки, которая моложе его на 14 лет, есть одна особенность. О чем идёт речь — смотрите на видео.