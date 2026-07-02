В Ростовской области в 2026 году благоустроят 46 общественных территорий

Как отметил Юрий Слюсарь, наиболее активно в голосовании участвовали жители Белокалитвинского, Верхнедонского, Усть-Донецкого и Семикаракорского районов, а также городов Зверево, Азова и Шахт. По его словам, результаты голосования позволяют региону привлекать федеральное финансирование на благоустройство общественных пространств.