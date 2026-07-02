В Акушинском районе Дагестана пройдет трейловый забег

Соревнования посвятят памяти ветерана дагестанского спорта Багамы Айгубова. Он родился в селе Муги и прославился как победитель и призер всероссийских и международных турниров по различным видам единоборств. Кроме того, имя спортсмена известно благодаря его достижениям в беге и рекордам по скоростной сгонке веса, внесенным в Книгу рекордов России.