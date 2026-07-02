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В Акушинском районе Дагестана пройдет трейловый забег

Маршрут пролегает через сосновые леса, древние террасы и горное озеро.

Трейловый забег «Акуша Трейл Ран» пройдет 5 июля в Акушинском районе Республики Дагестан, сообщили в администрации главы региона. Мероприятие организуют при поддержке государственной программы «Спорт России».

Соревнования посвятят памяти ветерана дагестанского спорта Багамы Айгубова. Он родился в селе Муги и прославился как победитель и призер всероссийских и международных турниров по различным видам единоборств. Кроме того, имя спортсмена известно благодаря его достижениям в беге и рекордам по скоростной сгонке веса, внесенным в Книгу рекордов России.

Участники пробегут через сосновые леса, древние террасы и горное озеро, а также увидят сигнальную башню и старинную мечеть. Старт и финиш организуют в селе Акуша, на туристической базе в сосновом лесу.

Организаторы подготовили три дистанции. Самый сложный маршрут составит 24 км с набором высоты около 1400 м. Средняя дистанция пройдет на 19 км с набором высоты около 1100 м, а самый короткий маршрут — на 10 км с набором высоты около 600 м.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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