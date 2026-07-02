Денис Мантуров провел совещание по экспортному нацпроекту

Как было озвучено, объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров за январь-апрель 2026 года увеличился почти на 10% относительно аналогичного показателя прошлого года. Прирост вызван увеличением поставок на внешние рынки как промышленной продукции, так и продовольствия. Среди наиболее успешных отраслей — цветная и черная металлургия, а также химическая промышленность. Лидерами по импорту российских товаров являются государства ЕАЭС, Китай, Индия и Турция.