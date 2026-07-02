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Денис Мантуров провел совещание по экспортному нацпроекту

Объем поставок несырьевых товаров РФ за январь-апрель вырос почти на 10%

Ход реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» обсудили на совещании под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Как было озвучено, объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров за январь-апрель 2026 года увеличился почти на 10% относительно аналогичного показателя прошлого года. Прирост вызван увеличением поставок на внешние рынки как промышленной продукции, так и продовольствия. Среди наиболее успешных отраслей — цветная и черная металлургия, а также химическая промышленность. Лидерами по импорту российских товаров являются государства ЕАЭС, Китай, Индия и Турция.

Кроме того, отечественный бизнес активно использует инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности: за четыре месяца уже более 6 тысяч компаний воспользовались мерами поддержки группы Российского экспортного центра (РЭЦ), при этом цифровая экосистема «Мой экспорт» стала ключевой точкой входа на внешние рынки, объединив 20 тысяч экспортеров.

Конкретные результаты приносит выставочная и другая деловая активность: с начала года в 14 выставках и 9 бизнес-миссиях по линии РЭЦ приняли участие более 500 компаний.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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