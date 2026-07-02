Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракетная опасность объявлена в Волгоградской области вечером 2 июля

Жителям Волгограда и области рекомендовали спуститься в укрытия.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 2 июля 2026 года жители Волгоградской области получили тревожные сообщения об угрозе ракетной атаки. Ракетная опасность объявлена в 19.58. Сразу же вместе с сообщением РСЧС в городе завыли сирены, которые слышали жители многих районов. Людям рекомендовали спуститься в укрытия.

— Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства, — рекомендуют жителям. Если на подвале с табличкой «укрытие» висит замок, можно спуститься на подземные станции скоростного трамвая или на подземный паркинг.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше