В Волгограде вновь прозвучал сигнал воздушной угрозы из-за ракет ВСУ

В Волгограде на фоне объявленной в регионе ракетной опасности включили сирены ГО и ЧС вечером 2 июля. Как сообщает ИА «Высота 102», звуки, напоминающие о необходимости укрыться в заглубленных помещениях, услышали жители всех районов региональной столицы.
От Министерства обороны РФ и официальных ведомств на текущий момент уточняющей информации не поступало. Аэропорт Волгограда осуществляет работу в штатном режиме.
Напомним, о новой угрозе ракетной атаки жителей Волгоградской области предупредили в 19:58 мск. Волгоградцам рекомендовано укрыться в подвалах. Если это сделать невозможно, необходимо придерживаться ряда правил.
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