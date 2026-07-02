Главные новости за 2 июля. Ростов-на-Дону и область

Сервис «Яндекс. Такси» обратился к властям Ростовской области с просьбой увеличить лимиты топлива для таксистов. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе компании. В «Яндекс. Такси» отметили, что не фиксируют системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом.