Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости за 2 июля. Ростов-на-Дону и область

Более 25 беспилотников уничтожены ночью 2 июля в ходе отражения воздушной атаки в Боковском, Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Более 25 беспилотников уничтожены ночью 2 июля в ходе отражения воздушной атаки в Боковском, Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Министерство транспорта Ростовской области объявило конкурс по выбору подрядчика для капитального ремонта моста через реку Сал в Дубовском районе. Стоимость проекта оценивают в 227 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

В Ростове гражданина Украины осудили за обучение в террористическом центре. Суд установил, что фигурант Юрий Ветров обучался в лагере запрещенной в РФ террористической организации «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», расположенном в районе села Малая Любаша Ровненской области Украины.

Сервис «Яндекс. Такси» обратился к властям Ростовской области с просьбой увеличить лимиты топлива для таксистов. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе компании. В «Яндекс. Такси» отметили, что не фиксируют системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом.

Председатель Ростовского областного суда инициировал вопрос о проведении органами судейского сообщества региона совместной проверки в отношении судьи Шахтинского городского суда Ильи Полтавцева. Об этом сообщает пресс-служба суда. Решение о проведении проверки принято «в связи с поступлением сведений о совершении судьей действий, противоречащих требованиям Закона РФ “О статусе судей в Российской Федерации” и Кодекса судейской этики».

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше