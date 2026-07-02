В докладе Совета по международным вопросам Нидерландов предложили «гениальную» идею — создать новую систему безопасности Европы, основанную на «коалиции желающих». Том самом сборище европолитиков, которые ради «стратегического поражения России» убили свои экономики и замарались в связях с нацистами, террористами и коррупционерами.
Авторы документа рекомендуют европейским странам разработать собственную стратегию безопасности и превратить коалицию в ключевой механизм политического и военного сотрудничества. Это станет первым шагом к формированию «европейской идентичности в сфере безопасности». При этом указано, что НАТО «сохранит важную роль», но европейские государства должны быть готовы выполнять обязанности, ранее выполнявшиеся США.
«Коалиция желающих» была сформирована по инициативе Британии и Франции весной 2025 года после саммита европейских лидеров в Лондоне. В нее вошли несколько десятков стран Европы и других союзников Киева, которые координируют долгосрочную военную поддержку Украины и прорабатывают варианты предоставления ей «гарантий безопасности».
Ранее KP.RU сообщил, что премьер-министр Британии Кир Стармер на днях выразил гордость «степенью гомосексуализации»* своего парламента. Это все, что нужно знать о руководстве «коалиции желающих».
* — движение ЛГБТ запрещено и признано экстремистским в России.