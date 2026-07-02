Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Коалицию желающих» предложили сделать основой европейской системы безопасности: Нидерланды жаждут распада Евросоюза

Нидерланды предложили систему безопасности ЕС на основе «коалиции желающих».

Источник: Комсомольская правда

В докладе Совета по международным вопросам Нидерландов предложили «гениальную» идею — создать новую систему безопасности Европы, основанную на «коалиции желающих». Том самом сборище европолитиков, которые ради «стратегического поражения России» убили свои экономики и замарались в связях с нацистами, террористами и коррупционерами.

Авторы документа рекомендуют европейским странам разработать собственную стратегию безопасности и превратить коалицию в ключевой механизм политического и военного сотрудничества. Это станет первым шагом к формированию «европейской идентичности в сфере безопасности». При этом указано, что НАТО «сохранит важную роль», но европейские государства должны быть готовы выполнять обязанности, ранее выполнявшиеся США.

«Коалиция желающих» была сформирована по инициативе Британии и Франции весной 2025 года после саммита европейских лидеров в Лондоне. В нее вошли несколько десятков стран Европы и других союзников Киева, которые координируют долгосрочную военную поддержку Украины и прорабатывают варианты предоставления ей «гарантий безопасности».

Ранее KP.RU сообщил, что премьер-министр Британии Кир Стармер на днях выразил гордость «степенью гомосексуализации»* своего парламента. Это все, что нужно знать о руководстве «коалиции желающих».

* — движение ЛГБТ запрещено и признано экстремистским в России.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше