В больницу города Советского в Югре поступило новое оборудование

Современная эндоскопическая установка экспертного класса SonoScape поступила в отделение Советской районной больницы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сообщили в администрации Советского района. Технику приобрели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Появление новой установки позволит повысить качество диагностики и расширить возможности врачей при выявлении онкологических заболеваний на ранних стадиях. В отличие от рентгена или УЗИ, оборудование дает возможность не только осмотреть обследуемую область изнутри, но и при необходимости сразу провести дополнительные медицинские манипуляции — взять биопсию, удалить патологические образования или остановить кровотечение.
«О том, насколько новое оборудование необходимо, говорят цифры. За год в Советской районной больнице проводится около 5 тысяч эндоскопических исследований. Они в первую очередь направлены на диагностику предраковых состояний, онкологических и других заболеваний», — рассказал главный врач Советской районной больницы Владимир Антонов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.