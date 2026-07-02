Фитнес-трекеры подходят не всем: кому гаджет может навредить

Фитнес-трекеры и медицинские приложения могут не только укрепить тело, но и серьезно расшатать нервы. По словам психолога Родиона Чепалова, опасность грозит тем, кто превращает заботу о себе в культ цифр. Этим эксперт поделился в беседе с RuNews24.ru.
Специалист пояснил, что гаджеты не делают людей ипохондриками автоматически, все зависит от типа личности. Одни используют шагомер как простую подсказку, а другие впадают в панику при малейшем отклонении от идеала. Именно перфекционисты и тревожные люди чаще всего попадают в зависимость от показателей.
Чепалов отметил, что проблема возникает, когда человек перестает чувствовать свое тело и верит только экрану. Он приводит примеры, когда плохие данные о сне портили настроение еще до подъема, вызывая эффект самосбывающегося прогноза. Однако бывает и обратная сторона: для пациентов после инфаркта приложение становилось мотиватором для восстановления.
Психолог предупреждает, что постоянная проверка пульса и шагов способна привести к хроническому напряжению и даже семейным ссорам. Главный критерий здоровья, по его мнению, прост: если программа помогает двигаться — это польза, а если заставляет тревожиться и жить по алгоритму — она берет управление над человеком.
Ранее KP.RU выяснил, что 44% опрошенных россиян используют умные часы и фитнес-браслеты. Чаще всего технологии помогают контролировать физическую активность и отслеживать ключевые показатели организма.