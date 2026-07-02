Фитнес-трекеры подходят не всем: кому гаджет может навредить

Специалист пояснил, что гаджеты не делают людей ипохондриками автоматически, все зависит от типа личности. Одни используют шагомер как простую подсказку, а другие впадают в панику при малейшем отклонении от идеала. Именно перфекционисты и тревожные люди чаще всего попадают в зависимость от показателей.