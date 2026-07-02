Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России завершился прием заявок на конкурс «Семейная столица России»

Участниками проекта стали 60 городов страны, которые представят лучшие практики поддержки семей, развития социальной инфраструктуры и повышения качества жизни.

Источник: Комсомольская правда

30 июня завершилась заявочная кампания Всероссийского конкурса «Семейная столица России», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимают участие 60 российских городов — от Владивостока до Мурманска.

Среди претендентов на почетное звание — Армавир, Иркутск, Ижевск, Казань, Майкоп, Нижний Новгород, Омск, Пенза, Саранск, Севастополь, Сочи, Ханты-Мансийск, Ялта и другие города.

Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Президентского фонда культурных инициатив и комиссии Государственного совета по направлению «Семья».

Как отметил председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Республики Мордовия Артем Здунов, конкурс демонстрирует высокий интерес регионов к созданию комфортной среды для семей с детьми и позволяет распространять лучшие муниципальные практики по всей стране.

На следующем этапе эксперты оценят уровень развития семейной инфраструктуры в городах, доступность жилья, меры социальной поддержки, качество медицинской помощи, спортивных объектов, а также внедрение корпоративных демографических стандартов на предприятиях.

По словам Артема Здунова, проект направлен на решение одной из ключевых государственных задач — укрепление института семьи, повышение качества жизни граждан и создание единых высоких стандартов комфортной городской среды по всей России.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше