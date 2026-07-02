В России завершился прием заявок на конкурс «Семейная столица России»

30 июня завершилась заявочная кампания Всероссийского конкурса «Семейная столица России», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимают участие 60 российских городов — от Владивостока до Мурманска.
Среди претендентов на почетное звание — Армавир, Иркутск, Ижевск, Казань, Майкоп, Нижний Новгород, Омск, Пенза, Саранск, Севастополь, Сочи, Ханты-Мансийск, Ялта и другие города.
Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Президентского фонда культурных инициатив и комиссии Государственного совета по направлению «Семья».
Как отметил председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Республики Мордовия Артем Здунов, конкурс демонстрирует высокий интерес регионов к созданию комфортной среды для семей с детьми и позволяет распространять лучшие муниципальные практики по всей стране.
На следующем этапе эксперты оценят уровень развития семейной инфраструктуры в городах, доступность жилья, меры социальной поддержки, качество медицинской помощи, спортивных объектов, а также внедрение корпоративных демографических стандартов на предприятиях.
По словам Артема Здунова, проект направлен на решение одной из ключевых государственных задач — укрепление института семьи, повышение качества жизни граждан и создание единых высоких стандартов комфортной городской среды по всей России.