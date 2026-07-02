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В Пермском округе запустили три новых муниципальных маршрута автобусов

Автобусные маршруты начали работу после обследования пассажиропотока.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском округе на основании проведенного обследование пассажиропотоков запустили новые маршруты в отдаленные территории. Он свяжут жителей населенных пунктов с социальными и транспортными узлами округа. В некоторых из них до этого времени общественного транспорта не было совсем.

На территории округа 1 июля в первые рейсы отправились маршруты: № 110 «Дикая Гарь — Верхние Муллы», № 107 «Лобаново — Касимово — Фролы — Большая Мось», № 105 «Усть-Качка — Луговая — Новоильинское». Самый протяженный из них № 107 — 86,5 км.

Маршруты охватили 19 населенных пунктов, где проживают около 3 тыс. человек. По предварительным оценкам, ежегодно автобусами смогут воспользоваться более 100 тыс. пассажиров.

Ранее жителям из Мартьяново, Паздерино и Большой Моси приходилось добираться до ближайших социальных объектов пешком, затем — с пересадками. Путь от Паздерино до Фролов раньше занимал более полутора часов, теперь — 20 минут.

Маршрут № 110 курсирует каждый день. Первый автобус от Дикой Гари отправляется в 06:00, от Верхних Муллов — 06:40; последний — в 19:20 и 18:40 соответсвенно. Остановки на пути следования: Полюдово, Чуваки, Большое и Малое Савино, Ванюки, Песьянка, Хмели и другие деревни.

Маршрут № 107 — кольцевой, работает по средам, воскресеньям и субботам. Время отправлений: в среду и воскресенье — с 07:00 до 11:20; в субботу — с 13:30 до 18:50. Автобусы свяжут Лобаново, Касимово, Фролы, Большую Мось, Якунчики, Мартьяново и другие населенные пункты.

Маршрут № 105 также кольцевой. Работает: по средам и воскресеньям — с 13:40 до 18:20; субботам — с 06:40 до 11:20. Проходит через Красный Восход, Горшки и Суздалы.

В зависимости от наполняемости автобусов, расписание движения транспорта может меняться.