Самарские власти наняли подрядчика для отлова животных за 3 млн

Предыдущий контракт на аналогичные услуги с компанией «Добрые люди» действовал до 30 апреля. В мае на торгах победила организация «Счастливая жизнь» — с ней был подписан контракт на 19,5 млн рублей до конца 2026 года. Однако уже через три дня, 19 мая, соглашение расторгли по обоюдному согласию сторон. После этого администрация объявила новый тендер со сроком до 4 сентября.