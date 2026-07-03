Самарские власти наняли подрядчика для отлова животных за 3 млн

Предыдущий контракт на аналогичные услуги с компанией «Добрые люди» действовал до 30 апреля. В мае на торгах победила организация «Счастливая жизнь» — с ней был подписан контракт на 19,5 млн рублей до конца 2026 года. Однако уже через три дня, 19 мая, соглашение расторгли по обоюдному согласию сторон. После этого администрация объявила новый тендер со сроком до 4 сентября.
Новый подрядчик ООО «Флагманвет» должен обеспечить отлов безнадзорных животных в соответствии с условиями муниципального контракта. Компания известна в Самаре как ветеринарный центр, который с 2022 года участвует в программе отлова, стерилизации, вакцинации и возврата безнадзорных животных.