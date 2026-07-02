В перинатальном центре Ростова отменили праздник из соображений безопасности

Напомним, 27 июня во время мероприятия на территории музея «Самбекские высоты» произошла воздушная атака. Тогда пострадали 12 человек, десять из них госпитализировали. В тот же день восемь человек были выписаны, и в больнице оставались женщина и семилетняя девочка. Девочка находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение в городской клинической больнице № 20 Ростова-на-Дону.